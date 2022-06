Berlusconi a Monza annuncia l’ennesima discesa in campo: “Forza Italia fra otto mesi sarà sopra il 20%” (Di venerdì 24 giugno 2022) “Sono sicuro che Forza Italia fra otto mesi, quando ci saranno le nuove elezioni, sarà sopra il 20%”. Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, durante un comizio elettorale a Monza a sostengo della ricandidatura del sindaco uscente, Dario Allevi, in vista dei ballottaggi. “Mi hanno escluso dalla vita politica con quella condanna assurda che presto sarà abrogata dal tribunale dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni, quindi adesso tornerò in campo. Andrò in televisione una o due volte alla settimana e organizzerò un grande convegno come quelli di Roma e Napoli ogni mese”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) “Sono sicuro chefra, quando ci saranno le nuove elezioni,il 20%”. Lo ha detto il leader di Fi, Silvio, durante un comizio elettorale aa sostengo della ricandidatura del sindaco uscente, Dario Allevi, in vista dei ballottaggi. “Mi hanno escluso dalla vita politica con quella condanna assurda che prestoabrogata dal tribunale dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni, quindi adesso tornerò in. Andrò in televisione una o due volte alla settimana e organizzerò un grande convegno come quelli di Roma e Napoli ogni mese”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

