Corriere : Batterio gigante visibile ad occhio nudo: «È come se un uomo fosse alto quanto l’Everest» - FiorellaBangra1 : RT @FQMagazineit: Scoperto un batterio gigante, il primo ad essere visibile a occhio nudo: “Arriva a 2 centimetri, 5.000 volte in più rispe… - tondav : Scoperto un batterio gigante visibile a occhio nudo: arriva a 2 cm: «È il più grande al mondo» - infoitscienza : Batterio gigante sfida le leggi della biologia: è visibile ad occhio nudo, ecco di cosa si tratta - Max59812707 : RT @serenel14278447: 'SU «SCIENCE» Scoperto un batterio gigante visibile a occhio nudo: arriva a 2 cm: «È il più grande al mondo» di Ferruc… -

Sfida le leggi della biologia finora considerate un dogma, ilvisibile a occhio nudo. È lungo un centimetro ed è stato scoperto nelle paludi di mangrovie ai Caraibi , nell'arcipelago di Guadalupa. Chiamato Thiomargarita magnifica, non solo è 5.Scoperto un, si tratta del primo a essere visibile a occhio nudo: arriverebbe fino a 2 cm di lunghezza. Scoperto unvisibile a occhio nudo : risulta essere 5.000 volte più grande ...Come spesso accade in questi casi, l'incredibile scoperta è frutto di una casualità. Il batterio gigante è un'unica cellula visibile a occhio nudo Dimensioni finora impensabili per un batterio ...Scoperto un batterio gigante, si tratta del primo a essere visibile a occhio nudo: arriverebbe fino a 2 cm di lunghezza. Scoperto un batterio gigante visibile a occhio nudo: risulta essere 5.000 volte ...