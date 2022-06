Bando endotermiche - L'Italia chiederà di rinviare lo stop dal 2035 al 2040 (Di venerdì 24 giugno 2022) Cinque anni in più di vita per le auto termiche, ottenuti fissando per il 2035 una riduzione del 90% delle emissioni di CO2 e spostando il limite del 100% al 2040: sembra essere questa la posizione del governo Italiano, d'intesa con le aziende nazionali del settore, in vista del Consiglio europeo dell'ambiente previsto per il 28 giugno prossimo.Una posizione, peraltro, condivisa con altri Paesi, come Bulgaria, Portogallo, Romania e Repubblica Slovacca. Governo e costruttori uniti. La scelta scaturisce anche dal tavolo convocato ieri sul tema dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti che ha visto la presenza di altri esponenti del governo (i ministri Cingolani, Franco. Orlandini e il viceministro Pichetto Fratin) e dei rappresentanti di Stellantis, delle associazioni di categoria, dei sindacati e del settore delle infrastrutture. ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 giugno 2022) Cinque anni in più di vita per le auto termiche, ottenuti fissando per iluna riduzione del 90% delle emissioni di CO2 e spostando il limite del 100% al: sembra essere questa la posizione del governono, d'intesa con le aziende nazionali del settore, in vista del Consiglio europeo dell'ambiente previsto per il 28 giugno prossimo.Una posizione, peraltro, condivisa con altri Paesi, come Bulgaria, Portogallo, Romania e Repubblica Slovacca. Governo e costruttori uniti. La scelta scaturisce anche dal tavolo convocato ieri sul tema dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti che ha visto la presenza di altri esponenti del governo (i ministri Cingolani, Franco. Orlandini e il viceministro Pichetto Fratin) e dei rappresentanti di Stellantis, delle associazioni di categoria, dei sindacati e del settore delle infrastrutture. ...

Pubblicità

StefanoMorand13 : Eeeegnente. Germania fa North stream 2 - > letta fa millemilla accordi che ci legano mani e piedi alla Russia. In G… - zazoomblog : Bando delle endotermiche - Le Case hanno già deciso: lanno spartiacque sarà il 2030 - #Bando #delle #endotermiche… - infoitinterno : Bando delle auto endotermiche, il governo chiederà la proroga della scadenza dal 2035 al 2040 -… - GiannettiMarco : RT @quattroruote: #Germania, governo in tilt sul bando delle #auto #endotermiche: il ministro delle Finanze dichiara che l'esecutivo è cont… - il_Conte78 : RT @LoImperatore: ?? Bando delle endotermiche? ESTEVERGHE! ? Noialtri abbiam tanti altri mezzi per spostarci: ? Piedi ? Ronzini ? Ciuchi… -