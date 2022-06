Banchero e non solo: Italia protagonista nel draft Nba, selezionati anche Procida e Spagnolo (Di venerdì 24 giugno 2022) Uno, trentasei, cinquanta. Non sono numeri da giocare al lotto, ma di certo sono cifre che testimoniano una fortuna: quella del basket Italiano, che mai come ora è in grado di creare giovani promesse che fanno gola al campionato di pallacanestro più importante del mondo. Oltre a Paolo Banchero, selezionato al numero uno dagli Orlando Magic, infatti, altri due azzurri sono stati scelti: Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Procida, 20 anni, che ha giocato nell’ultimo anno alla Fortitudo Bologna, è stato selezionato (scelta numero 36) dai Detroit Pistons, che hanno utilizzato una scelta di Portland acquisita in precedenza. Possibile che Procida non tenti subito il salto Nba, ma voglia ancora maturare in Europa. Spagnolo, 19 anni, che ha disputato l’ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Uno, trentasei, cinquanta. Non sono numeri da giocare al lotto, ma di certo sono cifre che testimoniano una fortuna: quella del basketno, che mai come ora è in grado di creare giovani promesse che fanno gola al campionato di pallacanestro più importante del mondo. Oltre a Paolo, selezionato al numero uno dagli Orlando Magic, infatti, altri due azzurri sono stati scelti: Gabrielee Matteo, 20 anni, che ha giocato nell’ultimo anno alla Fortitudo Bologna, è stato selezionato (scelta numero 36) dai Detroit Pistons, che hanno utilizzato una scelta di Portland acquisita in precedenza. Possibile chenon tenti subito il salto Nba, ma voglia ancora maturare in Europa., 19 anni, che ha disputato l’ultima ...

Pubblicità

simonesandri : Ho appena parlato qui al Barclays con Paolo Banchero (vestito molto sobrio..) che mi ha detto 'Giochero' sicurament… - MassimoFranchi : Paolo Banchero è italiano? Lo è molto meno di centinaia di migliaia di bambini, ragazzi e ormai 30enni che sono nat… - CarloMarziali : Non ho letto da nessuna parte una cosa che, per me, è super interessante… Al #DraftNBA è stato scelto #Banchero co… - emilan46 : Se dite cose tipo 'Banchero non è italiano' probabilmente non meritereste un posto nel mondo - DemetanTed : Darling conosco a sorpresa Questa Gran Bella Figa e dopo aver espresso Qualche punto di vista mi chiede se fossi un… -