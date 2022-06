Ballottaggio Verona, Sboarina alza ancora i toni su “gender” e “rom”. Tommasi chiude con le passeggiate nei quartieri (e con Beppe Sala) (Di venerdì 24 giugno 2022) “La sinistra vuole portare l’ideologia gender nelle scuole dei nostri bambini”. È stato lesto il sindaco uscente di Verona, Federico Sboarina, ad appropriarsi delle parole del vescovo, mettendo questa frase nel volantino infilato nelle porte di tutti i veronesi nel penultimo giorno di campagna elettorale. O forse è stato monsignor Giuseppe Zenti a indicare la strada corretta da seguire nelle urne, quando una settimana fa ha scritto ai preti, invitandoli a predicare per individuare nei programmi dei candidati “quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterate dall’ideologia del gender…”. Fatto sta che il linguaggio è lo stesso, anche se il vescovo ha negato l’intento di favorire Sboarina a danno di Damiano Tommasi, l’ex calciatore ed esponente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) “La sinistra vuole portare l’ideologianelle scuole dei nostri bambini”. È stato lesto il sindaco uscente di, Federico, ad appropriarsi delle parole del vescovo, mettendo questa frase nel volantino infilato nelle porte di tutti i veronesi nel penultimo giorno di campagna elettorale. O forse è stato monsignor Giuseppe Zenti a indicare la strada corretta da seguire nelle urne, quando una settimana fa ha scritto ai preti, invitandoli a predicare per individuare nei programmi dei candidati “quali sensibilità e attenzioni sono riservate alla famiglia voluta da Dio e non alterate dall’ideologia del…”. Fatto sta che il linguaggio è lo stesso, anche se il vescovo ha negato l’intento di favorirea danno di Damiano, l’ex calciatore ed esponente del ...

