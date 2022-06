Ballottaggi nel Lazio, c'è da scegliere il sindaco: sfida tutta al femminile per amministrare Viterbo e Ciampino (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono sette i grandi Comuni del Lazio attesi al Ballottaggio domenica 26 giugno. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 nei due capoluoghi Viterbo e Frosinone e in cinque comuni con più di 15mila ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono sette i grandi Comuni delattesi alo domenica 26 giugno. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 nei due capoluoghie Frosinone e in cinque comuni con più di 15mila ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @leggoit: Ballottaggi nel Lazio, c'è da scegliere il sindaco: sfida tutta al femminile per amministrare Viterbo e Ciampino - leggoit : Ballottaggi nel Lazio, c'è da scegliere il sindaco: sfida tutta al femminile per amministrare Viterbo e Ciampino - GDS_it : «Dopo i ballottaggi si riuniranno a Roma i leader del centrodestra. Se il mio nome dovesse risultare divisivo sono… - StefanoSamma7 : @maxbasello @marcotravaglio In diretta televisiva? Mamma mia ?? (Sinceramente non credo usciranno, almeno non nel b… - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: La #scissione grillina manda nel panico #Pd. Ecco l'incubo peggiore di #Letta #m5s #21giugno #dimaio #iltempoquotidiano http… -