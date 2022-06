Attivisti bloccano il GRA per la terza volta: traffico paralizzato, automobilisti infuriati (Di venerdì 24 giugno 2022) Sembra non esserci davvero tregua perché dalle parole e da quelle dichiarazioni ‘nuova settimana, nuovi blocchi’, gli Attivisti sono passati ai fatti. E lo stanno facendo davvero perché questa di stamattina sul Grande Raccordo Anulare è la terza protesta in una settimana, con gli automobilisti che anche oggi stanno facendo i conti con disagi e ritardi proprio in un orario di punta, quando molti sono su quella strada per raggiungere il posto di lavoro. Ambientalisti sul raccordo tra Casilina e Appia: cosa sta succedendo Le scene sono sempre le stesse, gli slogan pure. Così come non cambia la rabbia degli automobilisti, che sono stanchi di queste proteste, che ai loro occhi non fanno altro che arrecare danni e disagi, tra traffico in tilt e code chilometriche sul Grande Raccordo Anulare. Eppure, gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Sembra non esserci davvero tregua perché dalle parole e da quelle dichiarazioni ‘nuova settimana, nuovi blocchi’, glisono passati ai fatti. E lo stanno facendo davvero perché questa di stamattina sul Grande Raccordo Anulare è laprotesta in una settimana, con gliche anche oggi stanno facendo i conti con disagi e ritardi proprio in un orario di punta, quando molti sono su quella strada per raggiungere il posto di lavoro. Ambientalisti sul raccordo tra Casilina e Appia: cosa sta succedendo Le scene sono sempre le stesse, gli slogan pure. Così come non cambia la rabbia degli, che sono stanchi di queste proteste, che ai loro occhi non fanno altro che arrecare danni e disagi, train tilt e code chilometriche sul Grande Raccordo Anulare. Eppure, gli ...

