Atletico | Barkala | “Il txosna montato ha uno scopo sociale e la possibilità di montarlo era disponibile per tutti”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 24 giugno 2022) 2022-06-24 12:54:12 Giorni caldissimi per il calcio iberico! RIcardo, nicos-Unicas Athletic Geuria, ha votato a mezzogiorno e ha chiuso il turno di votazioni dei candidati. È entrato a San Mams quando gli exit poll lo hanno lasciato come il candidato con meno consensi, con una grande distanza persa rispetto a Uriarte e Arechabaleta. Il presidente del porto autonomo di Bilbao minimizzato la polemica che ha suscitato che la sua candidatura ha installato undavanti alla porta di accesso alla zona elettorale a San Mams. “La tenda era stata progettata. Altri hanno preferito contattare i bar della zona. Ilha uno. È un’opzione alla portata di. È facile come andare al municipio, chiedere lo spazio e l’ambientazione basta”, ha detto. Arechabaleta, ...