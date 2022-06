Atletica, Jacobs a sorpresa: “Correrò a Rieti per i Campionati Italiani” (Di venerdì 24 giugno 2022) Attraverso un post su Instagram, Marcell Jacobs ha fatto un annuncio a sorpresa. Il campione olimpico dei 100 metri sarà infatti ai nastri di partenza dei Campionati Italiani assoluti di Atletica a Rieti. Jacobs, dopo aver saltato il Golden Gala di Roma a causa di un virus contratto a Nairobi (Kenya), era atteso direttamente per i Mondiali di Eugene. A sorpresa, invece, ha comunicato che sarà presente in quel di Rieti. “Ciao a tutti, grande sorpresa!! Domani Correrò nei Campionati Italiani 2022 a Rieti“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Attraverso un post su Instagram, Marcellha fatto un annuncio a. Il campione olimpico dei 100 metri sarà infatti ai nastri di partenza deiassoluti di, dopo aver saltato il Golden Gala di Roma a causa di un virus contratto a Nairobi (Kenya), era atteso direttamente per i Mondiali di Eugene. A, invece, ha comunicato che sarà presente in quel di. “Ciao a tutti, grande!! Domaninei2022 a“. SportFace.

