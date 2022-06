Atletica | Fred Kerley tuona 9 83 | mondiale stagionale sui 100 nelle batterie dei Trials Marcell Jacobs osserva

(Di venerdì 24 giugno 2022)hato un imperiale 9.83 sui 100 metri, firmando la miglior prestazione. L’argento olimpico di Tokyo 2020 si è esaltatodeistatunitensi, kermesse in corso di svolgimento a Eugene sulla pista che tra meno di un mese ospiterà i Mondiali 2022 dileggera. Il 27enne ha sfruttato al meglio il vento favorevole (+1,5 m/s) e si lancia verso la finale, dove verranno messi in palio i posti americani per la rassegna iridata casalinga.ha migliorato di un centesimo il proprio personale (9.84 lo scorso anno, quando perse controla finale dei Giochi), rendendosi protagonista di due ...

Pubblicità

... con America Ferrera, Forest Whitaker, Taye Diggs, Regina King,Armisen, Lupe Ontiveros, ... Don Matteo 12 (fiction serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 1Leggera, Diamond League 2022 - ......ha iniziato ad avere infortuni con l'aumento di statura così è passato ben presto all'... vinti dallo statunitenseKerley con 9''92. "Siamo molto soddisfatti dell'esplosione del nostro ...Fred Kerley ha tuonato un imperiale 9.83 sui 100 metri ... kermesse in corso di svolgimento a Eugene sulla pista che tra meno di un mese ospiterà i Mondiali 2022 di atletica leggera. Il 27enne ha ...Entornointeligente.com / ROMA. – Nella notte delle stelle dell’atletica leggera, orfana di Marcell Jacobs, non brilla Gianmarco Tamberi. Anzi, l’olimpionico del salto in alto è una delle poche note st ...