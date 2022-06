Atletica, Francesco Fortunato e Valentina Trapletti vincono i 10.000 di marcia ai Campionati Italiani (Di venerdì 24 giugno 2022) Nel centro cittadino di Rieti si sono aperti i Campionati Italiani Assoluti 2022 di Atletica leggera. Prima giornata riservata esclusivamente ai 10.000 metri di marcia, mentre nel fine settimana ci si trasferirà allo Stadio Guidobaldi della località laziale per tutte le gare tra pista e pedana. A inaugurare la rassegna tricolore è stata la prova femminile, dedicata alla memoria della compianata Annarita Sidoti. Trionfo annunciato di Valentina Trapletti, che ha completato la propria fatica col tempo di 44:25. Tutto estremamente facile per la classe 1985, che ha espresso il proprio ritmo fin dalle prime battute e ha distaccato ampiamente Nicole Colombi (46:40) e Lidia Barcella (47:14). Atletica, Campionati Italiani a grandi firme: ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Nel centro cittadino di Rieti si sono aperti iAssoluti 2022 dileggera. Prima giornata riservata esclusivamente ai 10.000 metri di, mentre nel fine settimana ci si trasferirà allo Stadio Guidobaldi della località laziale per tutte le gare tra pista e pedana. A inaugurare la rassegna tricolore è stata la prova femminile, dedicata alla memoria della compianata Annarita Sidoti. Trionfo annunciato di, che ha completato la propria fatica col tempo di 44:25. Tutto estremamente facile per la classe 1985, che ha espresso il proprio ritmo fin dalle prime battute e ha distaccato ampiamente Nicole Colombi (46:40) e Lidia Barcella (47:14).a grandi firme: ...

