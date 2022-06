Atletica | Eseosa Desalu salta i Campionati Italiani per un fastidio al piede destro

(Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo quanto scritto da Christian Marchetti sul Corriere dello Sport,salterà i2022 di, che scatteranno oggi, venerdì 24 giugno, a Rieti: unalavrebbe costretto allo stop lo staffettista d’oro nella 4×100 ai Giochi di Tokyo. Il tecnico Sebastian Bacchieri afferma: “Il problema è emerso a Parigi al termine della gara di sabato scorso. E’ stato allora sottoposto ad indagini strumentali che hanno avuto buon esito. Altre le sosterrà oggi a Roma, non voglio rischiare nulla in vista dei Mondiali di Eugene“. Nonostante l’esito degli esami, l’atleta non è al meglio: “Fausto però avverte ancora dolore. Ci tenevamo a correre agli Assoluti, ma è un rischio troppo grande“. Foto: LaPresse

OA Sport

Fostine Desalu, per tutti 'Fausto', è il campione olimpico della 4x100, quella che il 6 ... ' Ho iniziato a praticare l'grazie a Andrew Howe, avevo 13 anni quando l'ho visto vincere l'...