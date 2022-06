Assopellettieri lancia la piattaforma digitale MIPEL Lab

(Di venerdì 24 giugno 2022) Si annuncia come una vera e propria rivoluzione nell'incontro fra domanda e offerta nel mondo della pelletteria laLab. Realizzata da, in collaborazione con ...

Con la sinergia e il networking, insieme al digitale, possiamo andare lontano', ha spiegato Danny D'Alessandro, direttore generalee Mipel. 'L'evento di oggi significa creare un ...punta sul digitale ela piattaforma online di Mipel Lab . L'innovativa manifestazione fieristica nata dalla collaborazione con Lineapelle e dedicata al sourcing pellettiero ...Milano, 24 giu. (askanews) - Si annuncia come una vera e propria rivoluzione nell'incontro fra domanda e offerta nel mondo della pelletteria ...Da fine giugno il format fisico di Mipel Lab verrà integrato con la piattaforma di matchmaking business to business che ha l'obiettivo di mettere in contatto i ...