Assegno Unico con RdC, modello “Rdc – Com/AU”: istruzioni e arretrati (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Assegno Unico Universale, istituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha previsto l’erogazione di un Assegno per i figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022, che varia in funzione dell’ISEE e al quale possono aggiungersi ulteriori maggiorazioni, andando a sostituire quasi tutte le misure per i figli a carico previste dall’ordinamento precedente. Nel caso di nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza, l’Assegno Unico viene corrisposto d’ufficio con ricarica della Carta RdC, contestualmente al pagamento mensile del Reddito o della Pensione di Cittadinanza. Questo avviene poiché attraverso la presentazione della DSU, necessaria ogni anno per avere il Reddito di Cittadinanza, l’Inps riconosce i nuclei familiari che hanno diritto all’Assegno ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 giugno 2022) L’Universale, istituito dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha previsto l’erogazione di unper i figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022, che varia in funzione dell’ISEE e al quale possono aggiungersi ulteriori maggiorazioni, andando a sostituire quasi tutte le misure per i figli a carico previste dall’ordinamento precedente. Nel caso di nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza, l’viene corrisposto d’ufficio con ricarica della Carta RdC, contestualmente al pagamento mensile del Reddito o della Pensione di Cittadinanza. Questo avviene poiché attraverso la presentazione della DSU, necessaria ogni anno per avere il Reddito di Cittadinanza, l’Inps riconosce i nuclei familiari che hanno diritto all’...

matteosalvinimi : Come chiesto dalla Lega, approvati più di 100 milioni di euro di aiuti a famiglie con ragazzi disabili a carico. Pr… - Mov5Stelle : In Consiglio dei Ministri sia stata approvata la norma, contenuta nel Decreto Semplificazioni, che aumenta di 120 e… - Ticonsiglio : ??Reddito di cittadinanza e Assegno unico 2022: le regole Come e quanto sono cumulabili le somme erogate a titolo di… - mammasi68 : RT @mariamarilucen: @marattin Quanto ci costano invece le PENSIONI SOCIALI corrisposte ai parenti dei migranti ricongiunti? Costoro non ha… - CAAFCGIL1 : Assegno unico universale per figli: dopo il 30.06 sarà ancora possibile fare domanda ma non saranno corrisposti gli… -