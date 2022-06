Assegno di mantenimento dei figli | come si ripartiscono le spese straordinarie?

Pubblicità

Sandro12663377 : @AlfredoPedulla Roba da matti. Questa di prende un assegno di mantenimento senza fare un cazzo, e sputtana quei sol… - infoitsport : La Stampa - Allegri chiese di dimezzare assegno mantenimento figlio a 5mila euro: 'Sono disoccupato' - infoitsport : Allegri voleva dimezzare l'assegno di mantenimento del figlio: 'Sono disoccupato da due anni' - MessinaMag : Il tecnico della Juve ha portato in tribunale la donna perché usava il suo assegno di mantenimento per investimenti… - DonnaGlamour : Piero Chiambretti e l’assegno di mantenimento alla figlia: “Mai voluto ridurlo. La verità…” -

Avvocato Andreani

L'allenatore della Juve Massimiliano Allegri querela la sua ex Claudia Ughi accusandola di avere utilizzato per sé parte del denaro dell'didestinato al figlio 11 enne della coppia e uno dei legali della donna insorge: ' accusa infondata e ingenerosa, la signora ha cresciuto tutti i suoi figli nel migliore dei modi ...... accusata di aver usato i 200mila euro versati dal tecnico per ildel loro figlio ... avanzata solo per vedersi ridotto l'mensile (da 11mila a 5mila euro ) come già richiesto nel ... Per l'assegno di mantenimento il giudice deve considerare ogni concreto fattore individuale ed ambientale. i dettagli della vicenda La coppia si era separata nel 2017 e nel giro di pochi mesi in Tribunale era stato sancito l’accordo per il mantenimento del piccolo. Claudia Ughi non aveva chiesto nulla per ...Mettiamo inoltre a disposizione dei nostri numerosi e fedelissimi lettori altre sezioni da consultare con tutte le statistiche di Serie A (calendario, classifica, marcatori), Champions League (notizie ...