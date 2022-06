Arrivano i nuovi test di medicina: più matematica e biologia ma meno logica e cultura generale. Ecco come funzioneranno (Di venerdì 24 giugno 2022) Arrivano i nuovi test per medicina, veterinaria e professioni sanitarie. Più materie di indirizzo: biologia, chimica, fisica e matematica, e meno cultura generale e logica. La Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa ha firmato oggi il decreto che stabilisce la nuova composizione delle prove d’ingresso ai corsi di laurea. Le novità varranno per l’anno 2022-2023, mentre dal 2023-2024 arriveranno i Tolc (test Online Cisia), già previsti per molti altri corsi di laurea. Possono essere svolti fin dal quarto anno delle superiori, due volte all’anno. Una soluzione che Messa aveva commentato dicendo: «In tre-quattro test viene mostrato un punteggio che ti fa capire se ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022)per, veterinaria e professioni sanitarie. Più materie di indirizzo:, chimica, fisica e, e. La Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa ha firmato oggi il decreto che stabilisce la nuova composizione delle prove d’ingresso ai corsi di laurea. Le novità varranno per l’anno 2022-2023, mentre dal 2023-2024 arriveranno i Tolc (Online Cisia), già previsti per molti altri corsi di laurea. Possono essere svolti fin dal quarto anno delle superiori, due volte all’anno. Una soluzione che Messa aveva commentato dicendo: «In tre-quattroviene mostrato un punteggio che ti fa capire se ...

