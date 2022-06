Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: (Di venerdì 24 giugno 2022) Non sono mancate le emozioni quest’oggi nelle finali del boulder femminile ad Innsbruck (Austria), sede della sesta tappa di Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva. Sotto una pioggia battente le atlete non si sono risparmiate, americana Natalia Grossma ha avuto la meglio dominando la scena. Secondo posto per tedesca Hannah Meul, abile nella spettacolare competizione odierna contro Miho Nonaka e Futaba Ito. Le giapponesi hanno tentato di impensierire la teutonica, una missione non riuscita 13mo posto conclusivo per Camilla Moroni. L’azzurra si conferma la migliore delle nostre connazionali nonostante il mancato accesso alla finale che abbiamo commentato nella serata odierna. Nulla da fare per l’atleta nativa di Mignanego che ha terminato la prova austriaca con il tempo di 1T4z 4 12. Colin Duffy vince il boulder a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Non sono mancate le emozioni quest’oggi nelle finali del boulder femminile ad Innsbruck (Austria), sede della sesta tappa dideldi. Sotto una pioggia battente le atlete non si sono risparmiate, americana Natalia Grossma ha avuto la meglio dominando la scena. Secondo posto per tedesca Hannah Meul, abile nella spettacolare competizione odierna contro Miho Nonaka e Futaba Ito. Le giapponesi hanno tentato di impensierire la teutonica, una missione non riuscita 13mo posto conclusivo per Camilla Moroni. L’azzurra si conferma la migliore delle nostre connazionali nonostante il mancato accesso alla finale che abbiamo commentato nella serata odierna. Nulla da fare per l’atleta nativa di Mignanego che ha terminato la prova austriaca con il tempo di 1T4z 4 12. Colin Duffy vince il boulder a ...

Pubblicità

SassiLive : +++L’ATLETA PARALIMPICO MATERANO ANTONIO TREVISANI PREMIATO A POTENZA PER GLI ECCELLENTI RISULTATI OTTENUTI CON LA… - RedazioneAdp : Arrampicata sportiva, oro mondiale del bellunese Sandro Neri a Innsbruck - Calciodiretta24 : Arrampicata Sportiva mondiale: ricco bottino di medaglie azzurre - quibresciait : Arrampicata sportiva: due ori, un argento e un bronzo per l’Italia - Roma. Riflettori puntati su Innsbruck, questa… - ScalezJunior : @AlfonCasal @animaleuropeRMP E non renderti ancora più ridicolo, se non puoi controbattere sull'onestà dei 5S, purt… -

FASI - Ad Innsbruck 4 medaglie azzurre: doppio oro, un argento e un bronzo 23/06/2022 L'Arrampicata Sportiva italiana presente con 30 climbers ad Innsbruck Medaglie azzurre: doppio oro, un argento e un bronzo Ad Innsbruck, super sprint verticale in Coppa Europa del milanese Matteo ... Arrampicata sportiva: due ori, un argento e un bronzo per l'Italia Roma. Riflettori puntati su Innsbruck, questa settimana capitale indiscussa della Arrampicata Sportiva mondiale. Nella città tirolese si scala in ogni modalità, ed in ogni disciplina a livello internazionale. L'Italia ha portato in Austria i suoi 30 più forti climbers, convocati ... Federazione Arrampicata Sportiva Italiana Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Non sono mancate le emozioni quest’oggi nelle finali del boulder femminile ad Innsbruck (Austria), sede della sesta tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Sotto una pioggia battente le ... Arrampicata, Viola Battistella convocata per l’Europeo in Germania Inizia la stagione agonistica internazionale per l’arrampicatrice diciassettenne spezzina Viola Battistella atleta del gruppo sportivo Fiamme oro della polizia di stato che sarà impegnata questo week ... 23/06/2022 L'italiana presente con 30 climbers ad Innsbruck Medaglie azzurre: doppio oro, un argento e un bronzo Ad Innsbruck, super sprint verticale in Coppa Europa del milanese Matteo ...Roma. Riflettori puntati su Innsbruck, questa settimana capitale indiscussa dellamondiale. Nella città tirolese si scala in ogni modalità, ed in ogni disciplina a livello internazionale. L'Italia ha portato in Austria i suoi 30 più forti climbers, convocati ... Il presidente Fasi incontra a Roma Valentina Vezzali Non sono mancate le emozioni quest’oggi nelle finali del boulder femminile ad Innsbruck (Austria), sede della sesta tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Sotto una pioggia battente le ...Inizia la stagione agonistica internazionale per l’arrampicatrice diciassettenne spezzina Viola Battistella atleta del gruppo sportivo Fiamme oro della polizia di stato che sarà impegnata questo week ...