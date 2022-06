Apre in Italia il primo El&n Cafè London | il locale rosa “più instagrammabile al mondo”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 24 giugno 2022) El&n, ilpiùdel, sbarca anche, per la gioia di influencer e appassionati degli scatti social del Bel Paese. Un mix tra bistrot e bar dove ogni singolo dettaglio dell’arredamento e dell’architettura è stato studiato per essere perfetto per un selfie da postare sui social. In giro per ilsono già stati aperti 18 El&n, 10 dei quali solo a Londra, e ora anche Milano ha il suo: unsu tre piani nella Liberty Tower in piazza Liberty, vicinissima al Duomo e al cuore pulsante dello shopping meneghino. La filiale lombarda è aperta ogni giorno dalle 8 alle 22, dalla colazione al dopo cena. Anche nelmilanese, come in tutti gli altri sparsi per il ...