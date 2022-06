Antiriciclaggio | il report dell’Uif di Bankitalia | 139mila segnalazioni di operazioni sospette nel 2021 | il 23% in più rispetto all’anno precedente

(Di venerdì 24 giugno 2022) Nel solo, l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (Uif) ha ricevuto oltredi(Sos), con un incremento del 23,3%, il più alto in valore assoluto degli ultimi 15 anni. A dirlo è il rapporto annuale sull’attività– l’autoritàdella banca centrale – presentato venerdì 24 giugno a palazzo Koch. Il trend di aumento dellesi conferma in aumento anche nei primi cinque mesi del 2022 (+4,9%allo stesso periodo del): tra i soggetti segnalanti spicca il contribuito degli Imel (Istituti emittenti di moneta eletronica), degli istituti di ...

Redazione Jamma

...in fondo al pezzo che " risulta adesso a Domani - non è mai citata nelle segnalazioni degli Ufficiodella Banca d'Italia ad ora esistenti. Non potrebbe essere diversamente: i...ha scoperto che anche Davide Casaleggio avrebbe presumibilmente preso soldi da Onorato. Si ...Banca d'Italia aveva segnalato i versamenti come sospetti in base alla normativa, "... Antiriciclaggio, report UIF: nel 2021 effettuate 7.659 segnalazioni da operatori di gioco (+32,7%) Focus: Obiettivo della conferenza organizzata da MGA e Fiau è quello di impegnarsi ulteriormente con il settore e fornire una guida ai potenziali MLRO ...