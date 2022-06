Anticipazioni Una Vita, la puntata di oggi 24 Giugno (Di venerdì 24 giugno 2022) Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 24 Giugno Valeria racconta ad Azucena di essere stata innamorata di un altro uomo prima di David. Lui sente tutto e, quando sono soli, la rimprovera per la poca prudenza. Aurelio rivela a Genoveva di essere interessato a Valeria per questioni di affari. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 24 giugno 2022)Una. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.Una: ladi24Valeria racconta ad Azucena di essere stata innamorata di un altro uomo prima di David. Lui sente tutto e, quando sono soli, la rimprovera per la poca prudenza. Aurelio rivela a Genoveva di essere interessato a Valeria per questioni di affari. Segui ZON.IT su Google News.

