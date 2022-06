“Anita Alvarez dovrà rinunciare alla finale”: la decisione della Fina dopo lo svenimento dell’atleta statunitense ai mondiali di nuoto (Di venerdì 24 giugno 2022) Anita Alvarez, la sincronette americana tratta in salvo dalla sua allenatrice, dovrà rinunciare alla Finale della gara a squadre del nuoto sincronizzato al Mondiale di Budapest. La Federazione internazionale del nuoto (Fina) ha deciso di fermare la 25enne nonostante i parametri regolari riscontrati dopo gli accertamenti medici. Ma per la nazionale statunitense, l’atleta aveva tutte le carte in regola per scendere in vasca. “Secondo noi – spiega Selina Shah, medico della squadra – poteva gareggiare, è perfettamente in grado di farlo, abbiamo eseguito dei test”. “Lei si sente bene fisicamente – prosegue – adesso è triste per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022), la sincronette americana tratta in salvo dsua allenatrice,gara a squadre delsincronizzato al Mondiale di Budapest. La Federazione internazionale del) ha deciso di fermare la 25enne nonostante i parametri regolari riscontratigli accertamenti medici. Ma per la nazionale, l’atleta aveva tutte le carte in regola per scendere in vasca. “Secondo noi – spiega Selina Shah, medicosquadra – poteva gareggiare, è perfettamente in grado di farlo, abbiamo eseguito dei test”. “Lei si sente bene fisicamente – prosegue – adesso è triste per la ...

