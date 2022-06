Angela da Mondello dimessa: “Anche a me doveva venire il Covid, non ero immune” (Di venerdì 24 giugno 2022) Due giorni fa, Angela Chianello – la casalinga palermitana diventata popolare per la frase “Non ce n’è Covid” pronunciata ai microfoni Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 24 giugno 2022) Due giorni fa,Chianello – la casalinga palermitana diventata popolare per la frase “Non ce n’è” pronunciata ai microfoni Perizona Magazine.

Pubblicità

NuovoSud : Angela da Mondello racconta su Instagram: 'Ho di nuovo il covid' - iReDiViVo_ : @MediasetTgcom24 'Angela da Mondello si è vaccinata, è diventata famosa per la frase “Non ce n’è Covid”.'… - iReDiViVo_ : 'Angela da Mondello si è vaccinata, è diventata famosa per la frase “Non ce n’è Covid”.' - Brigante1959 : RT @ElGusty201: Angela da Mondello, quella del ‘Non ce n’è Coviddi’, ha contratto il virus per la seconda volta in sei mesi e si trova rico… - BinaryOptionEU : RT 'Angela da Mondello dimessa da ospedale, era ricoverata per #Covid. #ultimora -