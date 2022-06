Andrea Fuentes, l’allenatrice che ha salvato la vita ad Anita Alvarez: “Due minuti veramente brutti, ha sbattuto contro il suo limite” (Di venerdì 24 giugno 2022) Intuito, esperienza e sangue freddo. l’allenatrice di nuoto sincronizzato Andrea Fuentes è stata più veloce dei bagnini nel capire che la sua allieva, Anita Alvarez, aveva perso i sensi e stava colando a picco nella piscina. Se l’ex campionessa spagnola – tre argenti e un bronzo alle Olimpiadi – non si fosse tuffata, la sincronetta del team Usa, svenuta mentre svolgeva l’esercizio ai Mondiali di nuoto a Budapest, sarebbe probabilmente morta. “Sono stati due minuti veramente brutti”, spiega Fuentes al Corriere. È ancora scossa la spagnola più iridata alle Olimpiadi, che conosce bene questo genere di incidenti: “Il nostro è uno sport molto duro, fai movimenti veloci, il cuore accelera i battiti, non respiri perché sei in apnea. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Intuito, esperienza e sangue freddo.di nuoto sincronizzatoè stata più veloce dei bagnini nel capire che la sua allieva,, aveva perso i sensi e stava colando a picco nella piscina. Se l’ex campionessa spagnola – tre argenti e un bronzo alle Olimpiadi – non si fosse tuffata, la sincronetta del team Usa, svenuta mentre svolgeva l’esercizio ai Mondiali di nuoto a Budapest, sarebbe probabilmente morta. “Sono stati due”, spiegaal Corriere. È ancora scossa la spagnola più iridata alle Olimpiadi, che conosce bene questo genere di incidenti: “Il nostro è uno sport molto duro, fai movimenti veloci, il cuore accelera i battiti, non respiri perché sei in apnea. Il ...

