Amministrative | Letta | ' prima di dare per morto campo largo aspettiamo risultato voto'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Vedremo il risultato dei ballottaggi di domenica. Prima di parlare di campo largo che si sfarina, aspetterei di vedere il risultato del voto". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando a "Radio anch'io" su Radio Raiuno la scissione di Ipf dal M5s, divisione che, secondo alcuni osservatori, demolisce il progetto in un 'campo largo' progressista, punto fermo dell'azione politica del Pd.

