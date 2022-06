Amministrative | Fratoianni Si | ' su stadio a Sesto S G credibilità centrodestra zero'

(Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu.(Adnkronos) - "Dopo l'incontro fra il sindaco di Milano con i vertici di Milan ed Inter sullodi San Siro, appare sempre più evidente che ladeldiSan Giovanni è pari a". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. "I loro impegni strombazzati nei comizi -aggiunge- non sono altro che chiacchiere strumentali per raccattare qualche voto in più. C'è bisogno invece di amministratori pubblici seri e credibili come sarà Michele Foggetta, vicini alle istanze dei cittadini e che abbiano a cuore il bene comune".

radionowher : @Cippalik @SI_sinistra Guarda starò attento alle loro mosse ma l'appoggio di Fratoianni a Letta per le amministrati… - ankerachele : @angelo_falanga @spighissimo No, ti prego!!! Fratoianni che alle amministrative si è alleato con Letta a mo' di pro… -

Amministrative: Fratoianni (Si), 'su stadio a Sesto SG credibilità centrodestra zero' Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "I loro impegni strombazzati nei comizi -aggiunge Fratoianni- non sono altro che chiacchiere strumentali per ...Il segretario nazionale di Si rilancia la candidatura di Scommegna dopo l'accordo in vista del ballottaggio di domenica 26 giugno fra il fronte ...