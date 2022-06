Amici22, confermato Raimondo Todaro? Le dichiarazioni di Milly Carlucci sul ballerino (Di venerdì 24 giugno 2022) Raimondo Todaro torna ad Amici22? Il rumor sarebbe stato confermato anche da Milly Carlucci. Le sue parole Era il 2021 quando Raimondo Todaro annunciava il suo addio a “Ballando Con Le Stelle”, il programma in onda sulle reti Rai e condotto da Milly Carlucci che ha reso celebre il ballerino. Con un post su Instagram, Todaro scriveva: “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci… ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide”. Le “nuove sfide” di cui parlava Todaro in quel lungo post del 2021 puntavano ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 giugno 2022)torna ad? Il rumor sarebbe statoanche da. Le sue parole Era il 2021 quandoannunciava il suo addio a “Ballando Con Le Stelle”, il programma in onda sulle reti Rai e condotto dache ha reso celebre il. Con un post su Instagram,scriveva: “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti… ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide”. Le “nuove sfide” di cui parlavain quel lungo post del 2021 puntavano ...

