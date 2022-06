Amici 21, Sangiovanni raggiunge un nuovo prestigioso traguardo (Di venerdì 24 giugno 2022) Sangiovanni non si ferma: il cantante lanciato da Amici 21 di Maria De Filippi, dove è arrivato primo nella sezione canto (l’edizione è stata vinta dalla sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile), ha conquistato infatti l’ennesimo prestigioso traguarda. Si tratta del disco di Platino ricevuto per il brano “Farfalle”, col quale Sangiovanni ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 piazzandosi quinto. Ora il cantante sta alle costole del suo Mahmood e Blanco, che potrebbe addirittura superare in termini di vendite e ascolti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 21, Alex Wyse supera Luigi Strangis: colpo di scena clamoroso Amici 21, Alex Wyse supera Luigi Strangis: colpo di scena clamoroso ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 giugno 2022)non si ferma: il cantante lanciato da21 di Maria De Filippi, dove è arrivato primo nella sezione canto (l’edizione è stata vinta dalla sua fidanzata, la ballerina Giulia Stabile), ha conquistato infatti l’ennesimotraguarda. Si tratta del disco di Platino ricevuto per il brano “Farfalle”, col qualeha partecipato al Festival di Sanremo 2022 piazzandosi quinto. Ora il cantante sta alle costole del suo Mahmood e Blanco, che potrebbe addirittura superare in termini di vendite e ascolti. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…21, Alex Wyse supera Luigi Strangis: colpo di scena clamoroso21, Alex Wyse supera Luigi Strangis: colpo di scena clamoroso ...

Pubblicità

LillianKLogan1 : RT @Rebeka80721106: Non soffermarti a guardare il tuo prossimo con superficialità;ammiralo, perché ogni essere umano ha certamente in cuor… - paoloigna1 : RT @Rebeka80721106: Non soffermarti a guardare il tuo prossimo con superficialità;ammiralo, perché ogni essere umano ha certamente in cuor… - Dida_ti : RT @Rebeka80721106: Non soffermarti a guardare il tuo prossimo con superficialità;ammiralo, perché ogni essere umano ha certamente in cuor… - sangiuliasbaby_ : buon onomastico a sangiovanni!!!! questo è il regalo che i miei amici mi fecero al mio compleanno come stiamoooooo… - Rebeka80721106 : RT @Rebeka80721106: Non soffermarti a guardare il tuo prossimo con superficialità;ammiralo, perché ogni essere umano ha certamente in cuor… -