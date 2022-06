Ambrosini sicuro | “Questa sfida al Maradona può essere decisiva per lo Scudetto | vi spiego”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Massimo, ex giocatore ed ora opinionista e commentatore, è ospite nello studio nel quale si stanno tenendo i sorteggi di Serie A. In particolare, è intervenuto in occasione del sorteggio dei match tra Napoli ed Inter che si terranno rispettivamente il 4 gennaio a Milano per la sedicesima giornata e il ritorno il 21 maggio a Napoli per la trentaseiesima giornata a Napoli. Inter-Napoli sarà la prima partita degli azzurri dopo la lunga sosta dedicata ai mondiali. Inter- Napoli, Napoli-InterDi seguito le sue parole: “Napoli- Inter alla terzultima di campionato potrebbela partitaper lo, saranno importanti le prime partite del campionato e poi quelle dopo la sosta del mondiale”. Si prospetta dunque un campionato davvero avvincente, molte squadre stanno rinforzando le ...

Spazio Napoli

Ore 12:39 -sull'impatto del Mondiale : "Al rientro da soste lunghe magari si fa fatica a riprendere il ritmo. E poi chi va al Mondiale non gioca tutte le partite. Non sonoche sia ...Lui è un raccoglitore di ricordi ,lenitivo per disincrostare le ferite che verranno a ... Più avanti c'è la grumosa ruvidezza dia fare filtro, mentre di fianco fluttua Schenardi . In ... Ambrosini sicuro: "Questa sfida può essere decisiva per lo ScudettoW Ospite dello studio di DAZN, Massimo Ambrosini torna sulla stagione appena conclusa: "Siamo stati fortunati ad averla raccontata, non si vedeva da tantissimo tempo un equilibrio di questo tipo. Penso ...Il Napoli si gode il suo baby talento, Giuseppe Ambrosino. L'attaccante azzurro è diventato uno dei punti forti della Nazionale Under 19 che sta giocando gli Europei di categoria e martedì ha segnato ...