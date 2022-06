Ambiente: Meloni, 'dubbi su elettrico, sostenibilità sia anche economica' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Credo che la sostenibilità ambientale debba correre di pari passo con quella economica sociale. Ho dei dubbi su una proposta che punta tutto sull'elettrico, che viene prodotto con componenti estratti dalla Cina e in Africa con tecniche che devastano l'Ambiente". Così Giorgia Meloni a Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori chiedendosi, tra l'altro, dove andrà a finire "il settore dell'automotive italiano" se vengono tolte dal mercato le auto a motore. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Credo che laambientale debba correre di pari passo con quellasociale. Ho deisu una proposta che punta tutto sull', che viene prodotto con componenti estratti dalla Cina e in Africa con tecniche che devastano l'". Così Giorgiaa Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori chiedendosi, tra l'altro, dove andrà a finire "il settore dell'automotive italiano" se vengono tolte dal mercato le auto a motore.

