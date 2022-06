Amazzonia presa all’amo

Pubblicità

Dopo anni di provvedimenti che hanno accelerato il depauperamento dell', come la decisione ... Si tratta della prima misura concretadal Brasile, dal 2019 a oggi, per combattere la ...Cosa vuol dire "Che una voltauna decisione, devi andare sino in fondo. Morì suicida nel ... Persino l'quest'anno ha emesso più anidride carbonica di quanta le sue foreste abbiano ...Secondo gli inquirenti brasiliani Dom Phillips e la sua guida sarebbero vittime di un omicidio occasionale, probabilmente un’aggressione a scopo di ...L’installazione di antenne in alcuni punti sperduti dell’Amazzonia sta consentendo alle tribù di tenere alla larga trafficanti e bracconieri.