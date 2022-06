“Amavi così tanto la vita”. Lutto nello sport italiano, morto a 19 anni dopo un brutto incidente (Di venerdì 24 giugno 2022) Una storia terribile quella che ci arriva da Napoli. Qui, il campione 19enne Antonio Marino è morto dopo un terribile incidente stradale avvenuto a viale Antonio Dohrn. Il giovane era stato medaglia di bronzo agli Europei under 21 di canoa polo, disputati lo scorso settembre in Normandia Antonio Marino è morto dopo essere caduto dal motorino e i successivi dieci giorni di coma indotto. “Profondo cordoglio” viene espresso dal Circolo nautico Posillipo “a nome del presidente Filippo Parisio, del Consiglio direttivo, dello staff tecnico, dirigenziale e di tutti gli atleti”. Il circolo rossoverde esprime vicinanza “alla famiglia di Antonio, ai suoi compagni di squadra e alla sua allenatrice Francesca Ciancio in questo terribile momento”. Anche la Federazione italiana Canoa Kayak ha espresso “cordoglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Una storia terribile quella che ci arriva da Napoli. Qui, il campione 19enne Antonio Marino èun terribilestradale avvenuto a viale Antonio Dohrn. Il giovane era stato medaglia di bronzo agli Europei under 21 di canoa polo, disputati lo scorso settembre in Normandia Antonio Marino èessere caduto dal motorino e i successivi dieci giorni di coma indotto. “Profondo cordoglio” viene espresso dal Circolo nautico Posillipo “a nome del presidente Filippo Parisio, del Consiglio direttivo, dello staff tecnico, dirigenziale e di tutti gli atleti”. Il circolo rossoverde esprime vicinanza “alla famiglia di Antonio, ai suoi compagni di squadra e alla sua allenatrice Francesca Ciancio in questo terribile momento”. Anche la Federazione italiana Canoa Kayak ha espresso “cordoglio ...

