“Ama”, la canzone di Eros Ramazzotti che celebra l’amore (Di venerdì 24 giugno 2022) Il videoclip del nuovo singolo di Ramazzotti che vede il contributo speciale di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti A due settimane dall’annuncio globale di “Battito Infinito” – il nuovo progetto discografico di Eros Ramazzotti disponibile dal 16 settembre 2022 per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International – e a pochi giorni dallo svelamento della tracklist, è ora su youtube il videoclip ufficiale del primo singolo Ama, brano del grande ritorno di uno degli artisti italiani più amati a livello internazionale, da subito in top 100 nella classifica radio airplay europea parziale con passaggi radio in 24 Paesi del mondo. Da un’idea di Eros Ramazzotti, il film di Ama è un messaggio d’amore nuovo e universale, un inno alla libertà e all’amare come si vuole, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 giugno 2022) Il videoclip del nuovo singolo diche vede il contributo speciale di Michelle Hunziker e AuroraA due settimane dall’annuncio globale di “Battito Infinito” – il nuovo progetto discografico didisponibile dal 16 settembre 2022 per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International – e a pochi giorni dallo svelamento della tracklist, è ora su youtube il videoclip ufficiale del primo singolo Ama, brano del grande ritorno di uno degli artisti italiani più amati a livello internazionale, da subito in top 100 nella classifica radio airplay europea parziale con passaggi radio in 24 Paesi del mondo. Da un’idea di, il film di Ama è un messaggio d’amore nuovo e universale, un inno alla libertà e all’amare come si vuole, ...

Pubblicità

Lopinionista : 'Ama', la canzone di Eros Ramazzotti che celebra l'amore - bluceIeste : Io queste cose non le accetto, l’arroganza e la presunzione di essere chissà chi e di sentirsi arrivato tanto da sc… - SeokjinOppaWif3 : @Kalamitykat3 Lo so ama, ma se dico che è una canzone ripetitiva e noiosa, il fandom vedi come risponde? Non si può essere oggettivi - SeokjinOppaWif3 : @dionysia95 Ma non si tratta di questo ama, non esistono solo canzoni da discoteca che rientrano nelle fast tempo…… - SeokjinOppaWif3 : @dionysia95 Ama dai, oggettivamente il ritmo della canzone è lento e non ho problemi con le canzoni lente, il probl… -