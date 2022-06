Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso è il primo album di Manuel Agnelli: l’anticipazione con Signorina Mani Avanti (Di venerdì 24 giugno 2022) Il primo album di Manuel Agnelli da solista ha un titolo, una data e un nuovo singolo Come anticipazione. Signorina Mani Avanti è fuori oggi Come nuovo estratto dopo La Profondità Degli Abissi, Pam Pum Pam e Proci. Il primo album di Manuel Agnelli Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso uscirà il 30 settembre e sarà il primo capitolo da solista di Manuel Agnelli mentre si attendono novità dagli Afterhours. In questi ultimi anni il cantautore sta vivendo una nuova vita. All’esperienza televisiva di X Factor nel ruolo di giudice, infatti, Manuel ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Ildida solista ha un titolo, una data e un nuovo singoloanticipazione.è fuori ogginuovo estratto dopo La Profondità Degli Abissi, Pam Pum Pam e Proci. IldiAma IlTuoTeuscirà il 30 settembre e sarà ilcapitolo da solista dimentre si attendono novità dagli Afterhours. In questi ultimi anni il cantautore sta vivendo una nuova vita. All’esperienza televisiva di X Factor nel ruolo di giudice, infatti,...

