Álvarez | «Ero felice | poi è diventato tutto nero Nel nuoto sincronizzato sveniamo ogni giorno»

(Di venerdì 24 giugno 2022) Anitaè quasi affogata ai Mondiali di, mentre nessuna telecamera la riprendeva. E’ stata salvata dalla sua allenatrice Andrea Fuentes, che si è tuffata vestita a recuperarla dal fondo della vasca. La foto ha fatto il giro del mondo. Lei, la sincronette svenuta, ora sta bene ed è finita a Good Morning America. Spiega a El Paìs cosa è successo, ed è un disvelamento di un mondo sconosciuto ai più. “Come insport, spingiamo il nostro corpo al limite e a volte un po’ di più. Le persone non se ne rendono conto perché abbiamo un’immagine di armonia e felicità. Sorridiamo con il trucco. Quelle piccole cose nascondono quanto sia tremendamente impegnativo. Quando l’allenamento finisce ci sentiamo come se stessimo morendo. Non possiamo nemmeno muoverci. La gente non immagina quanto siano frequenti questi svenimenti. Ho attirato ...