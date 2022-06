Alterity Therapeutics annuncia l' autorizzazione normativa a procedere con lo studio clinico di fase II ATH434 in Italia

Pubblicità

lifestyleblogit : Alterity Therapeutics annuncia l'autorizzazione normativa a procedere con lo studio clinico di fase II ATH434 in It… -

Adnkronos

MELBOURNE, Australia e SAN FRANCISCO, 23 giugno 2022 /PRNewswire/- - Alterity Therapeutics (ASX: ATH, NASDAQ: ATHE) ("Alterity" o "la Società"), una società di biotecnologie impegnata nello sviluppo ...Australian biotech Alterity Therapeutics (ATHE) announced on Thursday that the authorities in Italy cleared a Phase 2 trial for its lead drug candidate ATH434 in multiple ...