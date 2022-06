Altamura | accuse | violenza sessuale e pornografia minorile | arrestato 51enne Carabinieri

(Di venerdì 24 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idihanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di undel luogo, indagato per. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), l’indagato avrebbe abusato sessualmente di una ragazza minorenne conosciuta nell’ambito di rapporti inter familiari ed avrebbe prodotto ed occultato materiale pedopornografico. Le indagini sono state avviate ...

Un 51enne originario di, nel Barese, è stato arrestato dai carabinieri con ledi violenza sessuale e pornografia minorile. Il provvedimento, su richiesta della Procura di Bari, è stato emesso dal gip del ...... però, astronomici interessi tra il 120% e il 240% annui: con ledi usura aggravata ed emissione di fatture per operazioni inesistenti i Carabinieri hanno arrestato ad, nel Barese, un ...Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri di Altamura hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su ...L’uomo avrebbe costretto la ragazza - conosciuta in ambito inter familiare - ad avere rapporti sessuali con lui e avrebbe rivolto attenzioni nei confronti di altre tre giovani ...