Allineamento dei pianeti: stasera lo spettacolo astronomico, a che ora vederlo (Di venerdì 24 giugno 2022) Bisogna puntare gli occhi al cielo perché la natura non smette mai di regalare grandi emozioni, di sorprendere. E domani, o meglio già da stasera, sarà possibile vedere i pianeti allineati a occhio nudo. Si tratta di un evento 'speciale' che avviene ogni 18 anni. Ma qual è il momento migliore? Mercurio, Venete, Marte, Giove e Saturno allineati: quando vederli Lo avevano già detto che a giugno, mese dell'estate, ci sarebbe stato un raro Allineamento planetario, che coinvolge i cinque pianeti del Sistema solare visibili a occhio nudo dalla Terra, quindi Mercurio, Marte, Venere, Giove e Saturno. E i due giorni da cerchiare in rosso sul calendario sono arrivati: venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno. L'Allineamento dei pianeti, infatti, inizierà lentamente la notte del 24, ma il momento ...

