Allarme siccità, la Lombardia dichiara lo stato di emergenza. Fontana: 'Limitate il consumo al minimo indispensabile'. (Di venerdì 24 giugno 2022) La Lombardia è assetata. A causa della 'grave situazione di deficit idrico', e 'a sostegno della popolazione, dell'ambiente e delle attività produttive', la Regione Lombardia ha dichiarato lo stato di ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 giugno 2022) Laè assetata. A causa della 'grave situazione di deficit idrico', e 'a sostegno della popolazione, dell'ambiente e delle attività produttive', la Regionehato lodi ...

Pubblicità

enpaonlus : Una ciotola di acqua fresca per gli animali domestici e selvatici! Un piccolo gesto per un grande conforto!… - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Ue: 'In Italia siccità estrema, bisogna agire ora sul clima'. Timmermans: 'Eventi in tutta Europa mina… - fattoquotidiano : L’allarme lanciato negli scorsi giorni e ignorato da quasi tutti i media è già realtà. In decine di Comuni sono gi… - sofiapisu95 : RT @Green__Planner: La situazione siccità è drammatica: in montagna non c’è neve, i fiumi sono ridotti ai minimi storici, gli invasi e i la… - PoliticaNewsNow : Siccità, l’allarme di Zaia: “Situazione drammatica” -