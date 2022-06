Allarme fuga medici da ospedali | -40mila entro 2024

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) –senza. E’ lo scenario che potrebbe verificarsi per l’Anaao-Assomed, il sindacato deidel Servizio sanitario nazionale, che lancia l’per la “tempesta perfetta” che potrebbe abbattersi sulla sanità pubblica. “Dal 2019 al 2021 hanno abbandonato l’ospedale circa 9.000 camici bianchi per dimissioni volontarie e nello stesso triennio sono andati in pensione circa 4.000specialisti ogni anno, per un totale di 12.000 camici bianchi. Un trend che, se confermato, porterà, tra pensionamenti e licenziamenti, una perdita complessiva di 40.000specialistiil”. Sono queste le criticità che saranno discusse daie dirigenti sanitari Anaao in occasione del 25esimo Congresso ...

Ospedali senza medici. E' lo scenario che potrebbe verificarsi per l'Anaao - Assomed, il sindacato dei medici del Servizio sanitario nazionale, che lancia l'allarme per la "tempesta perfetta" che potrebbe abbattersi sulla sanità pubblica. "Dal 2019 al 2021 hanno abbandonato l'ospedale circa 9.000 camici bianchi per dimissioni volontarie e nello stesso