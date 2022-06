Alfa Romeo: il successo a quattro ruote di tutti gli italiani (Di venerdì 24 giugno 2022) Nel mondo delle realtà aziendali esistono marchi che si fondono talmente tanto con la storia di un paese da diventare ad un certo punto, aldilà dell’interesse privato, quasi una seconda bandiera. E l’Alfa Romeo, assieme ad altre realtà come l’Olivetti, la Fiat, la Piaggio, sono stati per lungo tempo le locomotive del nostro Paese. Attraverso la loro storia è cambiata la vita degli italiani. Ed i loro successi commerciali, tecnologici, sportivi, si può dire siano stati quelli dell’Italia intera. L’Alfa Romeo è stata considerata per decenni tra le case più all’avanguardia del panorama automobilistico mondiale. Nel 1925 l’automobile vinse il primo campionato del mondo di automobilismo organizzato nella storia. Mentre nel 1950 e nel 1951 conquistò le prime due edizioni del Campionato mondiale di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 giugno 2022) Nel mondo delle realtà aziendali esistono marchi che si fondono talmente tanto con la storia di un paese da diventare ad un certo punto, aldilà dell’interesse privato, quasi una seconda bandiera. E l’, assieme ad altre realtà come l’Olivetti, la Fiat, la Piaggio, sono stati per lungo tempo le locomotive del nostro Paese. Attraverso la loro storia è cambiata la vita degli. Ed i loro successi commerciali, tecnologici, sportivi, si può dire siano stati quelli dell’Italia intera. L’è stata considerata per decenni tra le case più all’avanguardia del panorama automobilistico mondiale. Nel 1925 l’automobile vinse il primo campionato del mondo di automobilismo organizzato nella storia. Mentre nel 1950 e nel 1951 conquistò le prime due edizioni del Campionato mondiale di ...

Pubblicità

FrancescaGLaRos : RT @12LukyNumber: I maschi alfa (romeo) che continuano ad accusare le donne di non saper guidare dovrebbero chiedersi perché le suddette pa… - justarnaulol : RT @NetoDemetriou: Andrea de Adamich e Nanni Galli, Alfa Romeo T33, 1000 km de Nurburgring, 1967. Via GP Library. - MilanoSegreta : 1910 - Fondata l'Alfa Romeo #calMI BY - leftsnoopy : RT @mariobianchi18: Il #24giugno 1910 sulle ceneri della Società Italiana Automobili Darracq viene fondata a Milano l'ALFA, Anonima Lombard… - messorina52 : RT @mariobianchi18: Il #24giugno 1910 sulle ceneri della Società Italiana Automobili Darracq viene fondata a Milano l'ALFA, Anonima Lombard… -