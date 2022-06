Alfa Romeo F.1 - In giro per Milano per celebrare i 112 anni del marchio (Di venerdì 24 giugno 2022) Chissà che effetto fa guidare una Formula 1 tra le vie di Milano alle prime luci del mattino. Dovremmo chiederlo a Valtteri Bottas che, questa mattina, ha avuto l'onore di farlo a bordo della sua Alfa Romeo: un modo originale per il Biscione di per celebrare i 112 anni dalla fondazione del marchio. Festeggiare con stile. Il pilota finlandese è partito da piazza Duomo per poi attraversare piazza San Babila e Porta Nuova, passare dalla stazione centrale e dal quartiere City Life, fino ad arrivare a un luogo dal forte significato storico per l'Alfa: Gattamelata. Proprio qui, nel 1910, sorgeva il Portello - primo sito produttivo dell'Anonima Lombarda Fabbrica Automobili - oggi sede del Flagship store del marchio. Questa lunga passerella nel cuore di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 giugno 2022) Chissà che effetto fa guidare una Formula 1 tra le vie dialle prime luci del mattino. Dovremmo chiederlo a Valtteri Bottas che, questa mattina, ha avuto l'onore di farlo a bordo della sua: un modo originale per il Biscione di peri 112dalla fondazione del. Festeggiare con stile. Il pilota finlandese è partito da piazza Duomo per poi attraversare piazza San Babila e Porta Nuova, passare dalla stazione centrale e dal quartiere City Life, fino ad arrivare a un luogo dal forte significato storico per l': Gattamelata. Proprio qui, nel 1910, sorgeva il Portello - primo sito produttivo dell'Anonima Lombarda Fabbrica Automobili - oggi sede del Flagship store del. Questa lunga passerella nel cuore di ...

Lucavad72 : RT @SkySportF1: F1, l'Alfa Romeo sfreccia attorno al Duomo di Milano: Bottas alla guida della C35. FOTO #SkyMotori #AlfaRomeo #Bottas #Mila… - quattroruote : Bottas in giro per Milano a bordo dell'Alfa Romeo #F1: un modo originale per festeggiare i 112 anni del Biscione --… - Formula1WM : #Bottas suona la sveglia a #Milano. Si celebrano i 112 anni del marchio #AlfaRomeo - Gandalfwasme : ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT (????1956) - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 24 Giugno 1910 - Viene fondata a Milano la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l'Alfa Romeo -