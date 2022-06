Alessandro Iannoni replica alle critiche e mostra l’esito dell’esame universitario per il quale ha lasciato l’Isola 16

Leggi su isaechia

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tra i naufraghi dell’ultima edizione dedei Famosi,– il figlio di Carmen Di Pietro – è stato tra i più apprezzati: partito in sordina è riuscito a farsi conoscere ed amare dal pubblico a casa grazie alla sua spontaneità e al comico rapporto con l’apprensiva madre. A metà percorso, però,aveva scelto di non accettare il prolungamento del reality e fare ritorno in Italia, per poter recuperare gli studi e affrontare gli esami nel mese di giugno. La sua scelta, sebbene abbia deluso molti, è stata condivisa dai più, per via del buon esempio checon il suo gesto ha dato a molti coetanei. Allo stesso tempo non sono mancate leda parte di coloro che lo accusavano di averil gioco per studiare, quando in realtà ...