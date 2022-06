Alessandri | trasporti | Roma riceva autonomamente risorse fondo nazionale

ferpress.it

Il nuovo Consiglio dovrebbe essere composto da: Renzo(che andrà a fare il presidente), ... Difesa,e Finanze. I primi due avevano dato via libera tempo fa, mentre il ministero ......Verso il raccordo risolto invece è l'incidente di via del Casaletto la strada è stata riaperta tra via Robertoe via Adolfo gandiglio in corso uno sciopero nazionale deidiventi ... Roma riparte, la città si connette: Alessandri, con 1 mld siamo Regione che investe di più in trasporti (FERPRESS) – Roma, 24 GIU – Pianificazione e realizzazione delle opere, parte da qui l’assessore regionale Alessandri nel suo intervento nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica in occas ...PROVINCIA DI ALESSNADRIA - Terre del Giarolo è una delle due nuove aree interne piemontesi: il Ministero della Coesione territoriale ha dato, nelle scorse ...