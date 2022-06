Aldo Grasso: “È finita CartaBianca e spero non torni più”. Bianca Berlinguer: “Ma vi sembra normale?”. Ecco cosa ha scritto la giornalista (Di venerdì 24 giugno 2022) Bianca Berlinguer non le manda certo a dire, e così ha fatto stavolta. In post apparso sul suo profilo Facebook, la giornalista posta il titolo di un articolo uscito sul Corriere della Sera firmato da Aldo Grasso (“E’ finita CartaBianca e spero non torni più“) e tuona: “Ma vi sembra normale che il critico televisivo del gruppo editoriale al quale appartiene la trasmissione mia diretta concorrente, Di martedì, si auguri la chiusura d’autorità di CartaBianca?“. Ancora: “E dico “d’autorità” dal momento che gli ascolti ci hanno costantemente premiato, ma per Aldo Grasso la risposta positiva del pubblico sarebbe un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022)non le manda certo a dire, e così ha fatto stavolta. In post apparso sul suo profilo Facebook, laposta il titolo di un articolo uscito sul Corriere della Sera firmato da(“E’nonpiù“) e tuona: “Ma viche il critico televisivo del gruppo editoriale al quale appartiene la trasmissione mia diretta concorrente, Di martedì, si auguri la chiusura d’autorità di?“. Ancora: “E dico “d’autorità” dal momento che gli ascolti ci hanno costantemente premiato, ma perla risposta positiva del pubblico sarebbe un ...

