Alcune categorie riceveranno il bonus 200 euro con lo stipendio di giugno (Di venerdì 24 giugno 2022) Per alcuni il bonus 200 euro arriverà con lo stipendio di giugno: adesso vedremo insieme le categorie designate. L’INPS, nei giorni passati, insieme con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fatto sapere che la retribuzione in cui riconoscere l’indennità dai datori di lavoro è quella di luglio 2022. Potrebbero, però, esserci casi in cui il bonus 200 euro debbano essere aggiunti allo stipendio di giugno, come nel caso del part-time ciclico, oppure nel momento in cui nel contratto nazionale sia stata inclusa una clausola che rimanda il pagamento dello stipendio al mese successivo. Per farvela breve, le categorie di cui sopra riceveranno il bonus 200 a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Per alcuni il200arriverà con lodi: adesso vedremo insieme ledesignate. L’INPS, nei giorni passati, insieme con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fatto sapere che la retribuzione in cui riconoscere l’indennità dai datori di lavoro è quella di luglio 2022. Potrebbero, però, esserci casi in cui il200debbano essere aggiunti allodi, come nel caso del part-time ciclico, oppure nel momento in cui nel contratto nazionale sia stata inclusa una clausola che rimanda il pagamento delloal mese successivo. Per farvela breve, ledi cui soprail200 a ...

Pubblicità

RobertoGotta : @vdg64 Per alcune categorie sì... - RaffaellaP6 : RT @LauraC99417861: @actarus1070 Il paese andava già ribaltato almeno due anni fa. Comunque… per la cronaca … il vaccino per alcune catego… - Savesimio1 : @Gigadesires Ma come si permette? Un personaggio pubblico, un medico a dire che gli fanno schifo alcune categorie d… - latitti74 : @AlexGuidetti47 @Roby86341796 Qui, invece, insistiamo per alcune categorie almeno fino alla fine dell'anno? Non sar… - Isabellaborrom : @Bea91244242 Peccato che non sia mai stato obbligatorio tranne per alcune categorie di persone e mi sa che il mentecatto sei tu -