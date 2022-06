AIC | Biondini | «I talenti in Italia ci sono | serve cambio di mentalità»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il vicepresidente dell’AICha parlato della crisi del calciono e dei giovani che non riescono a dire la loro in Serie A Davide, ex centrocampista del Genoa e ora vicepresidente dell’Associazionena Calciatori, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato della crisi del calciono e dei giovani che non riescono a dire la loro in Serie A. GIOVANI – «Iciancora. Bisogna aumentare il numero di selezionabili dai CT, non è facile farlo con le norme, cileggi Ue di mezzo.undidei club che vedono glini meno pronti degli stranieri e invece devono capire l’importanza dei settori giovanili». CRISI ...