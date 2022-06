Aeroporto Firenze: sciopero dalle 11 alle 15 del 25 giugno, proclamato dai sindacati (Di venerdì 24 giugno 2022) Il comunicato dei sindacati che preannunciano le 4 ore di sciopero L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 giugno 2022) Il comunicato deiche preannunciano le 4 ore diL'articolo proviene daPost.

Pubblicità

ProtCivComuneFi : Temperatura attuale misurata in zona Firenze Aeroporto : 31 - FirenzePost : Aeroporto Firenze: sciopero dalle 11 alle 15 del 25 giugno, proclamato dai sindacati - ProtCivComuneFi : Temperatura attuale misurata in zona Firenze Aeroporto : 30 - ProtCivComuneFi : Temperatura attuale misurata in zona Firenze Aeroporto : 29 - ProtCivComuneFi : Temperatura attuale misurata in zona Firenze Aeroporto : 27 -