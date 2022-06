Aereo russo si schianta a 200 km da Mosca: morti 4 dell'equipaggio. Ilyushin Il-76 usato per rifornire l'esercito (Di venerdì 24 giugno 2022) Un Aereo cargo russo si è schiantato al suolo questa mattina nei pressi della città di Ryazan. Il velivolo, un Ilyushin Il-76, è stato utilizzato negli ultimi mesi per... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 24 giugno 2022) Uncargosi èto al suolo questa mattina nei pressia città di Ryazan. Il velivolo, unIl-76, è stato utilizzato negli ultimi mesi per...

Pubblicità

Daniele_Manca : Russia, Alexander Sokurov: «Così il Cremlino mi ha impedito di varcare il confine e venire a Milano». Il regista er… - aleappo53 : RT @Gianl1974: L'aereo militare russo Il-76 è precipitato vicino a Ryazan (Russia) secondo i dati preliminari, a bordo dell'aereo precipi… - Gazzettino : Aereo russo si schianta a 200 km da Mosca: morti 4 dell'equipaggio. Ilyushin Il-76 usato per rifornire l'esercito - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Aereo russo si schianta a 200 km da Mosca: morti 4 dell'equipaggio. Ilyushin Il-76 usato per rifornire l'esercito https… - ilmessaggeroit : Aereo russo si schianta a 200 km da Mosca: morti 4 dell'equipaggio. Ilyushin Il-76 usato per rifornire l'esercito -