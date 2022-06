Acufene, cos’è: sintomi, cause e rimedi della malattia che ha colpito Caparezza (Di venerdì 24 giugno 2022) , costringendo il rapper a rinunciare ai live. Caparezza: “Soffro di Acufene, faccio questi venti concerti e mi fermo” Nel brano Larsen tratto dall’album Prigionieri 709, Caparezza aveva già raccontato di soffrire di Acufene e ipoacusia. A distanza di anni, l’artista ha deciso di annunciare il suo ritiro dai live in concomitanza con l’avvio del suo tour estivo. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, ha annunciato: “Faccio questi venti concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo – e ha aggiunto –. Soffrendo di Acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) , costringendo il rapper a rinunciare ai live.: “Soffro di, faccio questi venti concerti e mi fermo” Nel brano Larsen tratto dall’album Prigionieri 709,aveva già raccontato di soffrire die ipoacusia. A distanza di anni, l’artista ha deciso di annunciare il suo ritiro dai live in concomitanza con l’avvio del suo tour estivo. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, ha annunciato: “Faccio questi venti concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo – e ha aggiunto –. Soffrendo die ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di ...

