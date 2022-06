Acquario di Genova, festa per i 4 pinguini nati nell’estate 2021: Silvia Toffanin madrina d’eccezione (Di venerdì 24 giugno 2022) Festeggiati ieri, 23 giugno 2022, i quattro baby pinguini nati l’estate scorsa all’Acquario di Genova: nella vasca subantartica una madrina d’eccezione, Silvia Toffanin, ha salutato e “battezzato” i pinguini, affiancando lo staff durante la sessione del pasto. In occasione dell’evento è stato ufficializzato anche il sesso dei pulcini che solo l’esame del DNA ha rivelato diversi mesi dopo la loro nascita, grazie all’analisi di una loro piuma. I giovani esemplari sono 1 femmina di pinguino Papua (Pygoscelis papua), nata il 2 luglio e figlia di Kowalski, primo pinguino Papua a nascere all’Acquario nel luglio 2017; 1 maschio e 2 femmine di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus), nati a giugno ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022) Festeggiati ieri, 23 giugno 2022, i quattro babyl’estate scorsa all’di: nella vasca subantartica una, ha salutato e “battezzato” i, affiancando lo staff durante la sessione del pasto. In occasione dell’evento è stato ufficializzato anche il sesso dei pulcini che solo l’esame del DNA ha rivelato diversi mesi dopo la loro nascita, grazie all’analisi di una loro piuma. I giovani esemplari sono 1 femmina di pinguino Papua (Pygoscelis papua), nata il 2 luglio e figlia di Kowalski, primo pinguino Papua a nascere all’nel luglio 2017; 1 maschio e 2 femmine di pinguino di Magellano (Spheniscus magellanicus),a giugno ...

Cleopatra__2002 : RT @patriGiancotti: Quello che conta tra gli amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire. (Albert Camus) ?? di mia figlia… - krudesky : @ErmannoKilgore Lo dici tu che Genova è sconosciuta... Portofino (Ge), sconosciuto? Cinque terre sconosciute? Sa… - AnxietyPath : RT @patriGiancotti: Quello che conta tra gli amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire. (Albert Camus) ?? di mia figlia… - pagio_paola : Oltre all’acquario abbiamo anche lo zoo: il famoso modello Genova - redazionerumors : La conduttrice di Verissimo è stata ospite dell'Acquario di Genova in una veste molto curiosa. Ecco le foto del bat… -